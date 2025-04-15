Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
104,64
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
77,73
Экономия при брони: -3,91 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
103,79
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
20,19
Экономия при брони: -0,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
104,21
Экономия при брони: -4,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
103,79
Экономия при брони: -3,79 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
71,02
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
44.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 27
45.1 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
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Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
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Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
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Закрыто
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Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
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Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма