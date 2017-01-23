Дигоксин (Digoxin) (3200) - инструкция по применению ATC-классификация
Дигоксин инструкция по применению
Фармакологические свойства
сердечный гликозид, содержащийся в листьях наперстянки шерстистой. Оказывает выраженное положительное инотропное действие, увеличивает систолический и ударный объем сердца, удлиняет рефрактерный период, замедляет AV-проводимость и урежает ЧСС. Оказывает умеренно выраженное диуретическое действие, быстро выводится из организма, кумуляция менее выражена, чем при применении дигитоксина.
Показания Дигоксин
застойная сердечная недостаточность I–III стадии; подготовка пациентов с заболеванием сердца к оперативным вмешательствам или родоразрешению; пароксизмальная суправентрикулярная тахиаритмия (тахиаритмическая форма мерцательной аритмии, трепетание предсердий, суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия).
Применение Дигоксин
внутрь в 1 - й день по 0,25 мг 4–5 раз в сутки, в последующие дни — по 0,25 мг 1–3 раза в сутки (поддерживающие дозы). В/в Дигоксин вводят по 0,25–0,5 мг (по 1–2 мл 0,025% р-ра 1–2 раза в сутки). Содержимое ампулы разводят в 10 мл 5% или 10% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида и вводят струйно в течение не менее 5 мин.
Противопоказания
выраженная брадикардия, полная AV-блокада, учащение приступов стенокардии, свежий инфаркт миокарда.
Побочные эффекты
возможно замедление проводимости (блокада) сердца, брадикардия, экстрасистолия, отсутствие аппетита, тошнота, понос; у детей, кроме того, ухудшение самочувствия, вялость, анорексия. При развитии аритмии и других побочных эффектов следует прекратить прием препарата.
Условия хранения
в защищенном от света месте. Список А.