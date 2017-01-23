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Дигоксин (Digoxin) (3200) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дигоксин (Digoxin)
Цена в городе Киев
от 45,38 грн
По рецепту
10 шт, 0,25 мг/мл от 45,38 грн 50 шт, 0,1 мг от 7,55 грн 50 шт, 0,1 мг от 7,57 грн
В наличии в 383 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Дозировка
0,25 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
C01A A05 Дигоксин
Регистрационное удостоверение
UA/5751/02/01 от 23.01.2017
Международное название
DIGOXINUM (Дигоксин)

Дигоксин инструкция по применению

Фармакологические свойства

сердечный гликозид, содержащийся в листьях наперстянки шерстистой. Оказывает выраженное положительное инотропное действие, увеличивает систолический и ударный объем сердца, удлиняет рефрактерный период, замедляет AV-проводимость и урежает ЧСС. Оказывает умеренно выраженное диуретическое действие, быстро выводится из организма, кумуляция менее выражена, чем при применении дигитоксина.

Показания Дигоксин

застойная сердечная недостаточность I–III стадии; подготовка пациентов с заболеванием сердца к оперативным вмешательствам или родоразрешению; пароксизмальная суправентрикулярная тахиаритмия (тахиаритмическая форма мерцательной аритмии, трепетание предсердий, суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия).

Применение Дигоксин

внутрь в 1 - й день по 0,25 мг 4–5 раз в сутки, в последующие дни — по 0,25 мг 1–3 раза в сутки (поддерживающие дозы). В/в Дигоксин вводят по 0,25–0,5 мг (по 1–2 мл 0,025% р-ра 1–2 раза в сутки). Содержимое ампулы разводят в 10 мл 5% или 10% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида и вводят струйно в течение не менее 5 мин.

Противопоказания

выраженная брадикардия, полная AV-блокада, учащение приступов стенокардии, свежий инфаркт миокарда.

Побочные эффекты

возможно замедление проводимости (блокада) сердца, брадикардия, экстрасистолия, отсутствие аппетита, тошнота, понос; у детей, кроме того, ухудшение самочувствия, вялость, анорексия. При развитии аритмии и других побочных эффектов следует прекратить прием препарата.

Условия хранения

в защищенном от света месте. Список А.

Дигоксин
Дигоксин раствор для инъекций 0,25 мг/мл ампула 1 мл в пачке, №10
от 45,38 грн
В наличии в 383 аптеках
Цены в аптеках
Дигоксин
Дигоксин раствор для инъекций 0,25 мг/мл ампула 1 мл в пачке, №10
от 45,38 грн
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