внутрь в 1 - й день по 0,25 мг 4–5 раз в сутки, в последующие дни — по 0,25 мг 1–3 раза в сутки (поддерживающие дозы). В/в Дигоксин вводят по 0,25–0,5 мг (по 1–2 мл 0,025% р-ра 1–2 раза в сутки). Содержимое ампулы разводят в 10 мл 5% или 10% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида и вводят струйно в течение не менее 5 мин.