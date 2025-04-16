Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,60
Экономия при брони: -4,60 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,47
Экономия при брони: -1,03 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
63,46
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
32,70
Экономия при брони: -1,57 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
90,54
Экономия при брони: -18,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
12,99
Экономия при брони: -0,69 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
90,68
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
32,35
Экономия при брони: -1,65 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
53,09
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
9,12
Экономия при брони: -0,59 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
106,02
Экономия при брони: -5,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
8,88
Экономия при брони: -0,48 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
43,84
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,58
Экономия при брони: -1,26 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
49,23
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,14
Экономия при брони: -2,43 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
86,54
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
9,09
Экономия при брони: -0,51 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
82,12
Экономия при брони: -3,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,20
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,28
Экономия при брони: -1,18 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
95,53
Экономия при брони: -3,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье