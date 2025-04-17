Винница (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,01
Экономия при брони: -0,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
9,41
Экономия при брони: -0,61 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
87,27
Экономия при брони: -5,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
18,92
Экономия при брони: -1,11 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
57,64
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
8,63
Экономия при брони: -0,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
9,10
Экономия при брони: -0,44 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
87,83
Экономия при брони: -3,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,85
Экономия при брони: -23,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,10
Экономия при брони: -1,29 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
89,63
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
23,96
Экономия при брони: -0,93 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
118,48
Экономия при брони: -10,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
84,33
Экономия при брони: -10,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
93,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40
Экономия при брони: -2,80 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
20,49
Экономия при брони: -0,84 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
61,18
Экономия при брони: -2,21 грн