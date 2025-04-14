Днепр (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,72
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,86
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
93,70
Экономия при брони: -17,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
32,48
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,21
Экономия при брони: -1,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
32,27
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
32,39
Экономия при брони: -1,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
73,70
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,98
Экономия при брони: -0,83 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,95
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,60
Экономия при брони: -1,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
32,22
Экономия при брони: -1,03 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
87,81
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
13,71
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,67
Экономия при брони: -0,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,28
Экономия при брони: -1,37 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
79,64
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,44
Экономия при брони: -1,53 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
80,21
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,32
Экономия при брони: -1,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
23,23
Экономия при брони: -2,83 грн