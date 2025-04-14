Одесса (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,46
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
26,03
Экономия при брони: -0,85 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
13,23
Экономия при брони: -0,48 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,46
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
12,91
Экономия при брони: -0,46 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
87,08
Экономия при брони: -3,26 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
18,73
Экономия при брони: -0,86 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
52,44
Экономия при брони: -2,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
65,59
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
20,68
Экономия при брони: -0,87 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
89,13
Экономия при брони: -23,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
20,68
Экономия при брони: -1,12 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
87,92
Экономия при брони: -3,96 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье