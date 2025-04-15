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Дигоксин (Digoxin)

Дигоксин (Digoxin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 73 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
7,58 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,57
Экономия при брони: -2,30 грн
22,27 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
97,65
Экономия при брони: -9,61 грн
88,04 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
15,40 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40
Экономия при брони: -5,00 грн
15,40 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
31,32 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
20,75
Экономия при брони: -1,29 грн
19,46 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
115,50
Экономия при брони: -37,20 грн
78,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
93,70
Экономия при брони: -15,40 грн
78,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
15,40 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
46,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
39,15 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
30,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
15,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
16,86
Экономия при брони: -0,85 грн
16,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
15,40 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40
Экономия при брони: -5,00 грн
15,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Федьковича, 10
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
30,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,30 грн
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