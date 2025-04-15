Львов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,57
Экономия при брони: -2,30 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
97,65
Экономия при брони: -9,61 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
20,75
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
115,50
Экономия при брони: -37,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
93,70
Экономия при брони: -15,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
16,86
Экономия при брони: -0,85 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40
Экономия при брони: -5,00 грн
D.s.
Львов, ул. Федьковича, 10
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье