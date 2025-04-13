Харьков (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
23,77
Экономия при брони: -1,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,59
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
13,65
Экономия при брони: -0,60 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
81,48
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье