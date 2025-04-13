Киев (адрес не указан)
Доступно в 331 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
9,58
Экономия при брони: -0,74 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
119,25
Экономия при брони: -28,43 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,48
Экономия при брони: -1,57 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
72,97
Экономия при брони: -0,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
20,46
Экономия при брони: -0,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
23,91
Экономия при брони: -1,79 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
89,05
Экономия при брони: -2,99 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,51
Экономия при брони: -1,60 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
23,41
Экономия при брони: -3,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье