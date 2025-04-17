Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,70
Экономия при брони: -1,22 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
122,05
Экономия при брони: -14,26 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,46
Экономия при брони: -3,13 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
88,71
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
21,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,22
Экономия при брони: -1,64 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
89,28
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,21
Экономия при брони: -0,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,79
Экономия при брони: -1,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,03
Экономия при брони: -0,60 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
83,26
Экономия при брони: -2,63 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
21,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье