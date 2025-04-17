Киев
Дигоксин (Digoxin)

Дигоксин (Digoxin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
87,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,90 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
16,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,70
Экономия при брони: -1,22 грн
18,48 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
122,05
Экономия при брони: -14,26 грн
107,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,46
Экономия при брони: -3,13 грн
21,33 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
88,71
Экономия при брони: -4,74 грн
83,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,51 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
75,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
21,40
Экономия при брони: -1,50 грн
19,90 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
32,92 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
111,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,22
Экономия при брони: -1,64 грн
20,58 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
89,28
Экономия при брони: -4,39 грн
84,89 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
19,90 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
32,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,48 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
76,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,21
Экономия при брони: -0,78 грн
18,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,70 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
74,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,79
Экономия при брони: -1,47 грн
20,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,70 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
107,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,40
Экономия при брони: -0,50 грн
19,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,03
Экономия при брони: -0,60 грн
18,43 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
83,26
Экономия при брони: -2,63 грн
80,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
21,40
Экономия при брони: -1,50 грн
19,90 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
24,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
69,40 грн
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