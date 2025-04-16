Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
23,86
Экономия при брони: -0,78 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
86,39
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
54,60
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
21,59
Экономия при брони: -1,23 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,59
Экономия при брони: -2,27 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
76,84
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
83,12
Экономия при брони: -5,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
62,40
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
21,40
Экономия при брони: -5,40 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
23,40
Экономия при брони: -0,69 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,78
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
79,06
Экономия при брони: -4,16 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
22,22
Экономия при брони: -0,96 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,60
Экономия при брони: -2,60 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
78,00
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
19,65
Экономия при брони: -1,23 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
82,22
Экономия при брони: -4,41 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
24,02
Экономия при брони: -2,70 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
86,10
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дигоксин таблетки 0.1 мг банка №50
Корпорация Здоровье
20,70
Экономия при брони: -2,28 грн
Дигоксин раствор для инъекций 0.25 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
81,60
Экономия при брони: -3,76 грн