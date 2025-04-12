лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача. Терапию следует начинать только при условии наличия опекуна, который будет регулярно контролировать прием препарата пациентом.

Таблетки следует принимать 1 раз в сутки каждый день в одно и то же время. Таблетки можно применять вместе с едой или независимо от приема пищи.

Взрослые. Максимальная суточная доза составляет 20 мг. С целью снижения риска появления отрицательных реакций поддерживающую дозу определяют путем постепенного повышения дозы на 5 мг в неделю в течение первых 3 нед следующим образом:

1-я неделя (1–7-й день) — ½ таблетки (5 мг/сут) в течение недели;

2-я неделя (8–14-й день) — 1 таблетка (10 мг/сут) в течение недели;

3-я неделя (15–21-й день) — 1½ таблетки (15 мг/сут) в течение недели;

начиная с 4-й недели — 2 таблетки (20 мг/сут) каждый день.

Рекомендуемая поддерживающая доза составляет 20 мг/сут.

Продолжительность лечения индивидуально определяет врач, имеющий опыт диагностики и лечения болезни Альцгеймера. Следует регулярно оценивать переносимость и дозировку мемантина, лучше в течение 3 мес от начала лечения. В дальнейшем клинический эффект мемантина и реакцию пациента на лечение следует оценивать регулярно в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Поддерживающее лечение можно продолжать, пока терапевтический эффект остается благоприятным, а переносимость мемантина пациентом — хорошей. Следует рассмотреть возможность прекращения лечения мемантином, если исчезают признаки терапевтического эффекта или ухудшается переносимость лечения пациентом.

Пациенты пожилого возраста. На основе результатов клинических исследований рекомендуемая доза для пациентов в возрасте от 65 лет составляет 20 мг/сут (2 таблетки по 10 мг 1 раз в сутки), как указано выше.

Нарушение функции почек. Для пациентов с нарушением функции почек легкой степени тяжести (клиренс креатинина 50‒80 мл/мин) снижения дозы препарата не требуется. Пациентам с нарушением функции почек средней степени тяжести (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) суточную дозу следует снизить до 10 мг. Дозу можно повысить до 20 мг/сут по стандартной схеме, если негативных реакций нет, по крайней мере, после 7 дней лечения. Пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина 5–29 мл/мин) суточную дозу следует снизить до 10 мг.

Нарушение функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени легкой или средней степени тяжести (класс А и B по классификации Чайлда — Пью) коррекции дозы не требуется. Применение мемантина у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени не рекомендуется.

Дети. Препарат не применять у детей в связи с недостаточностью данных по безопасности и эффективности.