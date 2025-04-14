Днепр (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 12
8.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
68.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
69.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
70.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
70.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1166,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1128,00
Экономия при брони: -116,40 грн
1011,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
71.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1111,97
Экономия при брони: -100,37 грн
1011,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
71.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
71.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1297,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
72.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1105,73
Экономия при брони: -94,13 грн
1011,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
124.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1156,08 грн