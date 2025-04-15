Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1128,00
Экономия при брони: -116,40 грн
1011,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1166,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1297,13 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1105,73
Экономия при брони: -94,13 грн
1011,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
10.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1111,97
Экономия при брони: -100,37 грн
1011,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
11.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
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Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
72.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
73.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Днепр, просп. Мира, 12
76.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
129.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1105,14 грн