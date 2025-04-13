Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1213,68 грн
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1770,21 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1235,88 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1091,82 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1148,76 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1212,80
Экономия при брони: -184,34 грн
1028,46 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1180,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
7.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ялтинская, 6
9.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1114,37
Экономия при брони: -169,38 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
9.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1210,60
Экономия при брони: -11,70 грн
1198,90 грн
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1815,60
Экономия при брони: -0,20 грн
1815,40 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1157,16 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1187,52 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1155,72 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
130.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
133.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1100,64 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
189.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1188,48 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1105,14 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1133,70 грн