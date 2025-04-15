Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1070,18 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1098,24 грн
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1081,44 грн
Аптека низких цен
Ровно, ул. Соборная, 135
180.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1191,90 грн
Аптека копейка
Ужгород, ул. Капушанская, 19
184.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека оптовых цен
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1812,60 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1100,64 грн
Аптека оптовых цен
Песчанка, ул. Центральная, 49
398.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1132,14 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
457.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1157,16 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
459.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1210,60
Экономия при брони: -11,70 грн
1198,90 грн
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1815,60
Экономия при брони: -0,20 грн
1815,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
463.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1180,68 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
464.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1148,76 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
465.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1188,48 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1091,82 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
467.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1213,68 грн
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1770,21 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1235,88 грн