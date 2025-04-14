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Тингрекс
®
(Tingreks)
Тингрекс
®
(Tingreks)
Одесса
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Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
123.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
486,88
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1133,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Песчанка, ул. Центральная, 49
235.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1132,14
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1133,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1105,14
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1188,48
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
266.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
509,48
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
360.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1111,97
Экономия при брони:
-100,37 грн
1011,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
360.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
482,81
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
361.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
510,32
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
362.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
665,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
366.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
118,12
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
367.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
687,51
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
367.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
973,92
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
368.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
698,20
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
368.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1166,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1128,00
Экономия при брони:
-116,40 грн
1011,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1105,73
Экономия при брони:
-94,13 грн
1011,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
749,65
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
374.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1297,13
грн
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