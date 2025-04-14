Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1156,08 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1088,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 12
185.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
193.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
195.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
195.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
249.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
250.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1297,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
251.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
251.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
252.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
252.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1166,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1128,00
Экономия при брони: -116,40 грн
1011,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
252.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
257.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1111,98
Экономия при брони: -100,38 грн
1011,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
257.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
257.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1105,74
Экономия при брони: -94,14 грн
1011,60 грн