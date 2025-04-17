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Тингрекс
®
(Tingreks)
Тингрекс
®
(Tingreks)
Винница
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Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1100,64
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Песчанка, ул. Центральная, 49
117.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1132,14
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1188,48
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Симиренко, 5
189.0 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1210,60
Экономия при брони:
-11,70 грн
1198,90
грн
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Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1815,60
Экономия при брони:
-0,20 грн
1815,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1157,16
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
193.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1180,68
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
195.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1148,76
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
196.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
833,80
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
197.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1091,82
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1212,80
Экономия при брони:
-184,34 грн
1028,46
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1235,88
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1213,68
грн
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Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1770,21
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
434,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
201.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
122,46
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1114,37
Экономия при брони:
-169,38 грн
944,99
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
203.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
914,19
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
212.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1098,24
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
215.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1155,72
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
217.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1187,52
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
222.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1191,90
грн
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