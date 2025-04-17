Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
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Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1187,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ялтинская, 6
126.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1114,37
Экономия при брони: -169,38 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1091,82 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1213,68 грн
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1770,21 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1235,88 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1155,72 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1148,76 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
130.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1212,80
Экономия при брони: -184,34 грн
1028,46 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
130.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Grindeks
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1180,68 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1157,16 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
135.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1210,60
Экономия при брони: -11,70 грн
1198,90 грн
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №90
Grindeks
1815,60
Экономия при брони: -0,20 грн
1815,40 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
230.4 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1100,64 грн
Аптека 9-1-1
Сумы, ул. Засумская, 1
252.8 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1088,40 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
313.9 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1188,48 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
339.5 км
Тингрекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №60
Grindeks
1105,14 грн