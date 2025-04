Холосас. Основные свойства

Холосас ― препарат на основе экстракта шиповника, активно применяется как вспомогательное лекарственное средство в качестве желчегонного препарата при заболеваниях гепатобилиарной системы, а также при С- и Р-гиповитаминозах; при медикаментозных и алкогольных интоксикациях. Холосас ― это сироп коричневого цвета, который применяют как в педиатрической практике (дети в возрасте старше 3 лет), так и для взрослых. Желчегонный эффект обусловлен содержанием в шиповнике органических кислот и флавоноидов (кверцетин, изокверцетин, кемпферол, рубиксантин, ликопин). Плоды шиповника содержат пектины, дубильные вещества, органические кислоты (яблочная, лимонная, олеиновая, линолевая, линоленовая), аскорбиновую кислоту, витамины В 1 , В 2 , Р и РР, К, каротин, токоферолы, соли железа, марганца, фосфора, магния, кальция. Благодаря витаминному комплексу и флавоноидам препарат стимулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, положительно влияет на процессы обмена — участвует в окислительном дезаминировании ароматических аминокислот, активирует ряд ферментных систем, стабилизирует уровень адреналина и других катехоламинов, снижает концентрацию ХС в плазме крови. Препарат также благоприятно влияет на проницаемость сосудистой стенки, усиливает регенерацию ткани и повышает сопротивляемость организма вредным воздействиям внешней среды, инфекциям. Холосас имеет противовоспалительные и диуретические свойства (Марушко Ю.В., Гищак Т.В., 2013).

В результате анализа действия Холосаса в эксперименте на модели D-галактозаминового гепатита (Бородина Т.В., 1998) был зафиксирован мембраностабилизирующий эффект препарата. Препарат снижал уровень трансаминаз в плазме крови экспериментальных животных. Кроме яркого желчегонного эффекта, препарат является антиоксидантом. Под влиянием Холосаса у животных снижался уровень ХС в желчи на 31%, при этом повышался холатохолестериновый коэффициент. В одном из исследований прием Холосаса позволял достичь повышения уровня гликогена в печени у 54% животных с D-галактозаминовым гепатитом. В этом же исследовании при сравнении активности Холосаса с силибором было зафиксировано, что Холосас повышает уровень АТФ в печени больше, чем силибор. Поскольку в исследовании Холосас продемонстрировал выраженную гепатопротекторную активность, его можно рекомендовать в качестве гепатопротектора при вирусных гепатитах (Бородина Т.В., 1998; Марушко Ю.В., Гищак Т.В., 2013).

Экстракт шиповника ― действующее вещество Холосаса

Шиповник является широко распространенным диким растением, которое традиционно применяется в качестве лекарственного растительного сырья в терапии широкого спектра заболеваний. Его терапевтический потенциал основан на антиоксидантных эффектах, связанных с фитохимическим составом растения. В состав входят: аскорбиновая кислота, фенольные соединения, мононенасыщенные жирные кислоты, то есть полезные жиры. За последние несколько лет повысился интерес к свойствам плодов шиповника. Такому интересу предшествовали проведенные ранее исследования, в которых демонстрировался его потенциал применения в качестве лекарственного средства для лечения ряда заболеваний, включая кожные, воспалительные заболевания (ревматоидный артрит), сахарный диабет, ожирение и рак, а также предотвращения патологических состояний, таких как гепатотоксичность, диарея (Mármol I. et al., 2017).

Антиоксидантные свойства сиропа Холосас

Воздействие активных форм кислорода (АФК) на организм человека ассоциировано с большим количеством заболеваний, особенно хронических. Азотистые вещества (белки и небелковые соединения: нитраты, аммоний, свободные кислоты, амиды и пр.) и свободные радикалы запускают каскад цепных реакций, которые способствуют возникновению и развитию осложнений при разного рода заболеваниях (Gutteridge J.M., Halliwell B., 2000; Yao Y. et al., 2011). Оксидативный стресс можно определить как дисбаланс между уровнями АФК в организме и возможностями реализации антиоксидантных механизмов. Свободный радикал содержит один или несколько неспаренных электронов, что делает его очень реакционноспособным, поскольку ему нужен другой электрон для заполнения орбитали и повышения устойчивости.

Среди растворимых в воде химических веществ, содержащихся в плодах шиповника, выделяют фенольные соединения и аскорбиновую кислоту. В 2012 г. F.E. Harrison проведено исследование, в котором было зафиксировано положительное влияние аскорбиновой кислоты на предотвращение снижения когнитивных функций и болезнь Альцгеймера (Harrison F.E., 2012). V.T. Tumbas и соавторы (2012 г.) определили, что плоды шиповника из Сербии содержат высокие концентрации витамина С, кверцетина и эллаговой кислоты (Tumbas V.T. et al., 2012). Фенольные соединения, выявленные в растении, являются его вторичными метаболитами. В исследованиях, как in vivo, так и in vitro, было зафиксировано, что эллаговая кислота проявляет антимутагенное и антиканцерогенное действие (Festa F. et al., 2011). Это соединение может действовать как антиоксидант, а также вызывать апоптоз канцерогенных клеток (Whitley A.C. et al., 2003). Кверцетин является наиболее распространенным флавоноидом, который накапливается в растениях, где он образует гликозиды, такие как рутин. Кверцетин и его производное кверцетин-3-O-глюкуронид ингибируют перепроизводство АФК, обеспечивая эффективную работу митохондрий посредством антиоксидантного действия (Guo X.D. etal., 2013).

Противораковый потенциал Холосаса

Злокачественная опухоль и ее прогрессирование тесно связаны с внутриклеточными уровнями АФК. АФК-индуцированное повреждение в митохондриальной и ядерной ДНК вызывает мутации, что, в свою очередь, приводит к образованию злокачественной опухоли, в то время как повреждения в других элементах клеточной мембраны, таких как белки или липиды, способствуют поддержанию ракового фенотипа (Thanan R. et al., 2014). Кроме того, раковые клетки известны своими аномально повышенными уровнями АФК. Для того, чтобы предотвратить повреждение вследствие оксидативного стресса, активность антиоксидантных систем опухолевых клеток также увеличивается. Следовательно, окислительно-восстановительный баланс при злокачественной опухоли является довольно деликатным, и любое его нарушение приводит к гибели клеток. Таким образом, многие стратегии химиотерапии направлены на нарушение окислительно-восстановительного баланса (Barrera G., 2012; Gupta R.K. et al., 2014). Поскольку лекарственные растения являются естественным источником антиоксидантных соединений, результаты многих исследований демонстрируют эффективность большого числа растений, в том числе и шиповника, в отношении рака. Поскольку предполагается, что противоопухолевый потенциал шиповника является следствием его фитохимического состава, который может варьировать в зависимости от разных факторов, ученые из разных стран получили совершенно разные результаты исследований, даже когда они работали с одним и тем же сортом шиповника.

Инкубация клеточной линии Caco-2 с фракциями шиповника привела к резкому снижению уровня АФК (Jiménez S. et al., 2016). Кроме того, фракции с наивысшей антиоксидантной активностью также были фракциями с наибольшим антипролиферативным эффектом. Некоторые опухоли представляют реактивный кислород-управляемый фенотип, что означает, что они используют АФК, вызванную феноменом Варбурга, в качестве сигнальных молекул. Пациенты, с гликолитическими опухолями, с неблагоприятным прогнозом, являются наиболее вероятными кандидатами, в терапию которых будут добавлены антиоксиданты. Отмечено, что инкубация некоторых экстрактов шиповника с аденокарциномой молочной железы (MCF-7) приводила к повышению жизнеспособности клеток. Ученые предполагают, что их содержание в изофлавонах (являются фитоэстрогенами) может стимулировать рост эстрогензависимых клеток (Tumbas V.T. et al., 2012; Guimarães R. et al., 2014).

Остеопороз и Холосас

Остеопороз является распространенным заболеванием, характеризующимся уменьшением костной массы, а также изменением микроархитектуры кости. Основным следствием этого заболевания является повышение риска развития переломов костей, особенно бедра и позвонков (Bernabei R. et al., 2014).

В кости АФК играют двойную роль. В физиологических условиях выработка АФК остеобластами обусловливает разрушение кальцифицированной ткани, способствуя ремоделированию кости. Кроме того, при переломах костей взаимодействие между коллагеновой цепью и минеральной фазой генерирует большое количество АФК, что может способствовать сращению кости (Banfi G. еt al., 2008). Однако повышенная остеокластическая активность может увеличивать образование супероксид-анионов и ингибировать активность супероксид-дисмутазы и глутатион пероксидазы, вызывая оксидативный стресс (Sheweita S.A., Khoshhal K.I., 2007). Это чрезмерное увеличение количества окислителей может активировать различные протеолитические ферменты, такие как нейтрофильные эластазы или металлические протеиназы, способствуя оксидативному повреждению внеклеточного матрикса кости с последующим изменением клеточного метаболизма и целостности кости (Banfi G. et al., 2008). Таким образом, препараты с антиоксидантными свойствами могут способствовать восстановлению минеральной плотности костей путем регулирования уровня оксидативного стресса.

Возможно ли применение Холосаса при сахарном диабете?

Сахарный диабет характеризуется гипергликемией, возникающей непосредственно из-за недостаточной секреции инсулина, резистентностью к инсулину или избыточной секреции глюкагона. Сахарный диабет подразделяют на два типа: сахарный диабет 1-го типа — аутоиммунное заболевание, которое провоцирует разрушение β-клеток поджелудочной железы, и сахарный диабет 2-го типа — изменение регуляции глюкозы из-за комбинации дисфункциональных β-клеток поджелудочной железы и резистентность к инсулину.

В результате исследований было установлено, что гиперпродукция АФК играет ключевую роль в тяжести осложнений сахарного диабета. У пациентов с сахарным диабетом гипергликемия вызывает избыточную продукцию супероксида митохондриальной электрон-транспортной цепью, что усиливает образование передовых конечных продуктов гликозилирования и активирует протеинкиназу С. Кроме того, АФК также усиливают образование оксида азота, способствуя продукции пероксинитрита, сильного окислителя, который повреждает ДНК. На моделях с высоким содержанием жиров экстракт шиповника регулировал печеночную липогенную программу, что приводило к снижению количества липидов печени (> 50%) и, как следствие, к повышению чувствительности к инсулину и толерантности к глюкозе, а также к снижению уровня ХС в плазме крови (Andersson U. et al., 2011).

Другой терапевтический подход в терапии сахарного диабета 2-го типа заключается в задержке продукции или абсорбции глюкозы путем ингибирования углеводных гидролизующих ферментов, таких как α-амилаза и α-глюкозидаза, для снижения постпрандиальной гипергликемии (Ghadyale V. еt al., 2012). На моделях абсорбции глюкозы in vitro было зафиксировано, что экстракты шиповника не способны изменять диффузию глюкозы (Fattahi A. еt al., 2017). Процесс же ингибирования α-амилазы активируется в меньшей степени, чем подавление активности α-глюкозидазы. В результате глюкоза может распадаться на более простые углеводы, которые всасываются в ЖКТ При этом активность α-глюкозидазы сильно уменьшается, способствуя снижению скорости высвобождения глюкозы в кровоток, что помогает более эффективно регулировать уровень глюкозы в плазме крови.

Выводы

Холосас ― препарат экстракта шиповника, активно применяется в практике гастроэнтеролога для лечения заболеваний гепатобилиарной системы. Его желчегонный эффект обусловлен содержанием в шиповнике органических кислот и флавоноидов. В литературе имеется информация о перспективах применения Холосаса для лечения ревматоидного артрита (реализация противовоспалительных свойств препарата). А антиоксидантные свойства лекарственного средства позволяют в будущем рекомендовать его в качестве дополнительной терапии при онкологических заболеваниях, сахарном диабете и остеопорозе (Mármol I. et al., 2017). Его также можно применять для недоношенных детей с синдромом холестаза (Горячкина Л.А, Султанова Г.Ф., 2004).