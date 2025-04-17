Винница (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
172,79
Экономия при брони: -19,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,70
Экономия при брони: -32,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,50
Экономия при брони: -31,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,00
Экономия при брони: -31,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,00
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
174,42
Экономия при брони: -20,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
179,76
Экономия при брони: -24,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,50
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
187,79
Экономия при брони: -22,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
99,16
Экономия при брони: -3,33 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,40
Экономия при брони: -27,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,50
Экономия при брони: -31,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50
Экономия при брони: -27,90 грн