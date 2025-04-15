Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
183,00
Экономия при брони: -11,36 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
110,27
Экономия при брони: -5,01 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Подорожник
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,70
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
103,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
173,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
173,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,50
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
108,54
Экономия при брони: -3,63 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,50
Экономия при брони: -36,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
103,60
Экономия при брони: -4,78 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
102,49
Экономия при брони: -3,67 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
180,62
Экономия при брони: -49,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн