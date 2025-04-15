Днепр (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,29
Экономия при брони: -12,23 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,50
Экономия при брони: -35,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
108,58
Экономия при брони: -7,91 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
160,65
Экономия при брони: -6,77 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,00
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
102,46
Экономия при брони: -3,53 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
170,89
Экономия при брони: -17,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
185,68
Экономия при брони: -10,21 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
202,79
Экономия при брони: -10,19 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
182,90
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
185,89
Экономия при брони: -10,42 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
177,69
Экономия при брони: -56,35 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
89,38
Экономия при брони: -4,32 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
202,32
Экономия при брони: -9,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
95,33
Экономия при брони: -4,59 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
143,67
Экономия при брони: -15,39 грн