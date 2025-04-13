Киев (адрес не указан)
Доступно в 615 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,00
Экономия при брони: -30,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
182,20
Экономия при брони: -15,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
114,90
Экономия при брони: -24,62 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
177,50
Экономия при брони: -38,12 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
170,41
Экономия при брони: -16,39 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
167,60
Экономия при брони: -18,84 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
176,64
Экономия при брони: -10,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,40
Экономия при брони: -27,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
112,90
Экономия при брони: -5,13 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
184,38
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
189,40
Экономия при брони: -40,64 грн