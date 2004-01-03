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Производитель: Витамины

АО "Витамины"
20300, Украина, Черкасская область, г. Умань,
+380474446760
+380474446748
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Найдено: 18 препаратов
Витацинк капсулы, № 40; Витамины
Витацинк Капсулы, № 40 Витамины
В 311 аптеке
от 89,20 грн
Цены в аптеках
Витацинк капсулы, № 90; Витамины
Витацинк Капсулы, № 90 Витамины
В 113 аптеках
от 154,21 грн
Цены в аптеках
Гексавит драже, контейнер, № 50; Витамины
Гексавит Драже, контейнер, № 50 Витамины
В 266 аптеках
от 16,62 грн
Цены в аптеках
Маридоза Беби небулы назальные капли изотонические капли назальные, небулы, 5 мл, № 15; Витамины
Маридоза Беби небулы назальные капли изотонические Капли назальные, небулы, 5 мл, № 15 Витамины
В 455 аптеках
от 115,56 грн
Цены в аптеках
Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с морской водой спрей назальный, 100 мл, № 1; Витамины
Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с морской водой Спрей назальный, 100 мл, № 1 Витамины
В 767 аптеках
от 148,44 грн
Цены в аптеках
Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с морской водой спрей назальный, 150 мл, № 1; Витамины
Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с морской водой Спрей назальный, 150 мл, № 1 Витамины
В 562 аптеках
от 198,63 грн
Цены в аптеках
Маридоза Кидс спрей назальный изотонический с морской водой спрей назальный, 100 мл, № 1; Витамины
Маридоза Кидс спрей назальный изотонический с морской водой Спрей назальный, 100 мл, № 1 Витамины
В 772 аптеках
от 152,33 грн
Цены в аптеках
Ортофен таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,025 г, блистер, № 30; Витамины
Ортофен Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,025 г, блистер, № 30 Витамины
В 960 аптеках
от 14,41 грн
Цены в аптеках
От Изжоги Ca и Mg таблетки жевательные, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 10; Витамины
От Изжоги Ca и Mg Таблетки жевательные, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 10 Витамины
В 442 аптеках
от 17,15 грн
Цены в аптеках
От Изжоги Ca и Mg таблетки жевательные, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 10; Витамины
От Изжоги Ca и Mg Таблетки жевательные, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 10 Витамины
В 298 аптеках
от 18,78 грн
Цены в аптеках
От Изжоги Ca и Mg таблетки жевательные, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 10; Витамины
От Изжоги Ca и Mg Таблетки жевательные, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 10 Витамины
В 403 аптеках
от 15,98 грн
Цены в аптеках
От Изжоги Ca и Mg таблетки жевательные, тм arbor vitae со вкусом мяты, тм arbor vitae со вкусом мяты, № 10; Витамины
От Изжоги Ca и Mg Таблетки жевательные, тм arbor vitae со вкусом мяты, тм arbor vitae со вкусом мяты, № 10 Витамины
В 10 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Панкреатин таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 20; Витамины
Панкреатин Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 20 Витамины
В 413 аптеках
от 20,40 грн
Цены в аптеках
Панкреатин таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 60; Витамины
Панкреатин Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 60 Витамины
В 1133 аптеках
от 55,11 грн
Цены в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 20; Витамины
Панкреатин Форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 20 Витамины
В 261 аптеке
от 37,45 грн
Цены в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 50; Витамины
Панкреатин Форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 50 Витамины
В 1178 аптеках
от 71,31 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1; Витамины
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1 Витамины
В 2 аптеках других городов
от 14,00 грн
Цены в других городах
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Витамины
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Витамины
В 3 аптеках
от 11,69 грн
Цены в аптеках
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20300, Украина, Черкасская область, г. Умань,
+380474446760
+380474446748
Найдено: 18 препаратов
Витацинк капсулы, № 40; Витамины
Витацинк Капсулы, № 40 Витамины
В 311 аптеке
от 89,20 грн
Цены в аптеках
Витацинк капсулы, № 90; Витамины
Витацинк Капсулы, № 90 Витамины
В 113 аптеках
от 154,21 грн
Цены в аптеках
Гексавит драже, контейнер, № 50; Витамины
Гексавит Драже, контейнер, № 50 Витамины
В 266 аптеках
от 16,62 грн
Цены в аптеках
Маридоза Беби небулы назальные капли изотонические капли назальные, небулы, 5 мл, № 15; Витамины
Маридоза Беби небулы назальные капли изотонические Капли назальные, небулы, 5 мл, № 15 Витамины
В 455 аптеках
от 115,56 грн
Цены в аптеках
Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с морской водой спрей назальный, 100 мл, № 1; Витамины
Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с морской водой Спрей назальный, 100 мл, № 1 Витамины
В 767 аптеках
от 148,44 грн
Цены в аптеках
Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с морской водой спрей назальный, 150 мл, № 1; Витамины
Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с морской водой Спрей назальный, 150 мл, № 1 Витамины
В 562 аптеках
от 198,63 грн
Цены в аптеках
Маридоза Кидс спрей назальный изотонический с морской водой спрей назальный, 100 мл, № 1; Витамины
Маридоза Кидс спрей назальный изотонический с морской водой Спрей назальный, 100 мл, № 1 Витамины
В 772 аптеках
от 152,33 грн
Цены в аптеках
Ортофен таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,025 г, блистер, № 30; Витамины
Ортофен Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,025 г, блистер, № 30 Витамины
В 960 аптеках
от 14,41 грн
Цены в аптеках
От Изжоги Ca и Mg таблетки жевательные, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 10; Витамины
От Изжоги Ca и Mg Таблетки жевательные, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 10 Витамины
В 442 аптеках
от 17,15 грн
Цены в аптеках
От Изжоги Ca и Mg таблетки жевательные, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 10; Витамины
От Изжоги Ca и Mg Таблетки жевательные, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 10 Витамины
В 298 аптеках
от 18,78 грн
Цены в аптеках
От Изжоги Ca и Mg таблетки жевательные, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 10; Витамины
От Изжоги Ca и Mg Таблетки жевательные, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 10 Витамины
В 403 аптеках
от 15,98 грн
Цены в аптеках
От Изжоги Ca и Mg таблетки жевательные, тм arbor vitae со вкусом мяты, тм arbor vitae со вкусом мяты, № 10; Витамины
От Изжоги Ca и Mg Таблетки жевательные, тм arbor vitae со вкусом мяты, тм arbor vitae со вкусом мяты, № 10 Витамины
В 10 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Панкреатин таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 20; Витамины
Панкреатин Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 20 Витамины
В 413 аптеках
от 20,40 грн
Цены в аптеках
Панкреатин таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 60; Витамины
Панкреатин Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 60 Витамины
В 1133 аптеках
от 55,11 грн
Цены в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 20; Витамины
Панкреатин Форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 20 Витамины
В 261 аптеке
от 37,45 грн
Цены в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 50; Витамины
Панкреатин Форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, блистер, № 50 Витамины
В 1178 аптеках
от 71,31 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1; Витамины
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1 Витамины
В 2 аптеках других городов
от 14,00 грн
Цены в других городах
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Витамины
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Витамины
В 3 аптеках
от 11,69 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції