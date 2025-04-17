Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,50
Экономия при брони: -35,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,50
Экономия при брони: -35,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50
Экономия при брони: -31,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
110,85
Экономия при брони: -12,41 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
175,87
Экономия при брони: -22,31 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,00
Экономия при брони: -34,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
107,09
Экономия при брони: -5,72 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
162,77
Экономия при брони: -8,69 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,70
Экономия при брони: -35,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
107,96
Экономия при брони: -9,54 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
174,40
Экономия при брони: -20,84 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
104,77
Экономия при брони: -6,33 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
204,95
Экономия при брони: -12,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
117,50
Экономия при брони: -14,90 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,20
Экономия при брони: -34,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,40
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн