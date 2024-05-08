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Активные вещества — “Ш”ШИПОВНИК* (ROSA L.*)

ШИПОВНИК* (ROSA L.*) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Холосас сироп, флакон полимерный, 250 г, в пачке, в пачке, № 1; Витамины
Холосас Сироп, флакон полимерный, 250 г, в пачке, в пачке, № 1 Витамины
В 820 аптеках
от 89,10 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Шиповника плоды Плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 325 аптеках
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Холосас сироп, банка полимерная, 130 г, в пачке, в пачке, № 1; Витамины
Холосас Сироп, банка полимерная, 130 г, в пачке, в пачке, № 1 Витамины
В 313 аптеках
от 53,31 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 3 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Шиповника плоды Плоды, 3 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 284 аптеках
от 52,35 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 3 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Виола ФФ
Шиповника плоды Плоды, 3 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Виола ФФ
В 225 аптеках
от 47,73 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Шиповника плоды Плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 183 аптеках
от 43,90 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 130 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Martin Bauer Group
Шиповника плоды Плоды, 130 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Martin Bauer Group
В 179 аптеках
от 60,63 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Шиповника плоды Плоды, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 150 аптеках
от 63,00 грн
Цены в аптеках
Холосас-Тернофарм сироп, флакон, 250 г, № 1; Тернофарм
Холосас-Тернофарм Сироп, флакон, 250 г, № 1 Тернофарм
В 121 аптеке
от 87,14 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 100 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Шиповника плоды Плоды, 100 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 5 аптеках
от 28,88 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 150 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Шиповника плоды Плоды, 150 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 1 аптеке
от 82,00 грн
Цены в аптеках
Шиповника плоды плоды, 130 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Шиповника плоды Плоды, 130 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Шиповника плоды плоды, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Лубныфарм
Шиповника плоды Плоды, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: плоды сушеные, жидкость, р-р масляный, масло, сироп.

в качестве лекарственного сырья используют высушенные плоды разных видов шиповника, кустарника семейства розоцветных: майского или коричного (Rosa majalis Hermm.; R. cinnamomea L.), иглистого (R. acicularis), даурского (R. dahuriea Pall.), Федченко (R. Fedtschenkoana Rgl.) и др.
Плоды шиповника содержат значительное количество аскорбиновой кислоты (не менее 0,2%), витамины группы В, каротиноиды, витамины Р и К, органические кислоты, флавоноиды, пектиновые и дубильные вещества. Масло шиповника содержит ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, каротиноиды, токоферолы, другие жирорастворимые витамины. Лекарственные средства из шиповника оказывают общеукрепляющее действие, стимулируют неспецифическую резистентность организма, усиливают регенерацию тканей и синтез гормонов, снижают проницаемость сосудов, способствуют нормализации углеводного и минерального обмена, обладают противовоспалительным, иммуностимулирующим эффектом, оказывают желчегонное действие (обусловлено наличием органических кислот и флавоноидов). Плоды шиповника низковитаминных сортов применяют только в качестве желчегонного средства.

гиповитаминоз С и Р (лечение и профилактика), астенический синдром, иммунодефицитные состояния, в качестве желчегонного средства в комплексной терапии некалькулезного холецистита, хронического гепатита, холангита. Масло шиповника применяют наружно при трещинах (неглубоких) и ссадинах сосков у женщин, кормящих грудью, при пролежнях, трофических язвах голеней, дерматозах, озене, неспецифическом язвенном колите в виде клизм; при дерматозах наряду с наружным местным лечением назначают внутрь.

настой плодов шиповника назначают внутрь в теплом виде, взрослым — по 50–100 мл (¼—½ стакана) 2–3 раза в сутки с лечебной целью, 1 раз в сутки с профилактической целью; детям — по 30–50 мл. Курс лечения — 15–30 дней. Для приготовления настоя 8–10 г цельных или измельченных плодов (1 столовую ложку) или 4 г порошка помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стаканом) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.
Сироп из плодов шиповника назначают внутрь в качестве желчегонного и витаминного средства в интервалах между приемами пищи. Взрослым назначают по 1 чайной ложке сиропа 2–3 раза в сутки, детям — по ¼–½ чайной ложки сиропа 2–3 раза в сутки. Длительность применения зависит от характера заболевания и его течения.
Наружно на пораженные участки кожи накладывают марлевые салфетки, смоченные маслом шиповника. При озене смачивают тампоны и вводят их в полость носа 2 раза в сутки. При лечении неспецифического язвенного колита масло шиповника вводят в микроклизмах по 50 мл ежедневно или через день. Всего на курс лечения назначают 15–30 клизм. При дерматозах сочетают наружное применение с приемом внутрь по 1 чайной ложке масла 2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к шиповнику, желчнокаменная болезнь.

возможны аллергические реакции.