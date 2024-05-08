настой плодов шиповника назначают внутрь в теплом виде, взрослым — по 50–100 мл (¼—½ стакана) 2–3 раза в сутки с лечебной целью, 1 раз в сутки с профилактической целью; детям — по 30–50 мл. Курс лечения — 15–30 дней. Для приготовления настоя 8–10 г цельных или измельченных плодов (1 столовую ложку) или 4 г порошка помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стаканом) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Сироп из плодов шиповника назначают внутрь в качестве желчегонного и витаминного средства в интервалах между приемами пищи. Взрослым назначают по 1 чайной ложке сиропа 2–3 раза в сутки, детям — по ¼–½ чайной ложки сиропа 2–3 раза в сутки. Длительность применения зависит от характера заболевания и его течения.

Наружно на пораженные участки кожи накладывают марлевые салфетки, смоченные маслом шиповника. При озене смачивают тампоны и вводят их в полость носа 2 раза в сутки. При лечении неспецифического язвенного колита масло шиповника вводят в микроклизмах по 50 мл ежедневно или через день. Всего на курс лечения назначают 15–30 клизм. При дерматозах сочетают наружное применение с приемом внутрь по 1 чайной ложке масла 2 раза в сутки.