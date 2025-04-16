Николаев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
158,16
Экономия при брони: -5,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,00
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
97,45
Экономия при брони: -5,06 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
185,64
Экономия при брони: -20,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
182,80
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
153,75
Экономия при брони: -8,08 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
154,86
Экономия при брони: -9,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека бам
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека24
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
109,29
Экономия при брони: -4,03 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
182,74
Экономия при брони: -11,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
159,09
Экономия при брони: -8,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,20
Экономия при брони: -36,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
183,77
Экономия при брони: -6,63 грн