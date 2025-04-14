Харьков (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
93,76
Экономия при брони: -3,17 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
182,46
Экономия при брони: -12,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,70
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,20
Экономия при брони: -31,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,70
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,20
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины