Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
177,80
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
109,62
Экономия при брони: -6,87 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
187,77
Экономия при брони: -19,83 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
176,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
146,39
Экономия при брони: -7,04 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
92,05
Экономия при брони: -4,17 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
172,84
Экономия при брони: -31,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
110,51
Экономия при брони: -11,59 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
185,47
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
173,61
Экономия при брони: -10,54 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
109,87
Экономия при брони: -7,12 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
188,20
Экономия при брони: -16,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
91,56
Экономия при брони: -3,64 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
183,29
Экономия при брони: -11,82 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,40
Экономия при брони: -34,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
185,52
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,70
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
107,92
Экономия при брони: -19,93 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
159,66
Экономия при брони: -8,75 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
176,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
195,40
Экономия при брони: -35,60 грн