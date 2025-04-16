Киев
Холосас (Cholosas)

Холосас (Cholosas)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
177,80
Экономия при брони: -18,00 грн
159,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
109,62
Экономия при брони: -6,87 грн
102,75 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
187,77
Экономия при брони: -19,83 грн
167,94 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
176,00
Экономия при брони: -57,00 грн
119,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
146,39
Экономия при брони: -7,04 грн
139,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
127,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
92,05
Экономия при брони: -4,17 грн
87,88 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
172,84
Экономия при брони: -31,09 грн
141,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
110,51
Экономия при брони: -11,59 грн
98,92 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
185,47
Экономия при брони: -14,00 грн
171,47 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
173,61
Экономия при брони: -10,54 грн
163,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
159,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
109,87
Экономия при брони: -7,12 грн
102,75 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
188,20
Экономия при брони: -16,73 грн
171,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
91,56
Экономия при брони: -3,64 грн
87,92 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
183,29
Экономия при брони: -11,82 грн
171,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,40
Экономия при брони: -34,60 грн
159,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
88,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
62,69 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
185,52
Экономия при брони: -13,96 грн
171,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
194,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
198,70
Экономия при брони: -38,90 грн
159,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Холосас сироп банка полимерная 130 г №1
Витамины
107,92
Экономия при брони: -19,93 грн
87,99 грн
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
159,66
Экономия при брони: -8,75 грн
150,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
163,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
176,00
Экономия при брони: -57,00 грн
119,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Холосас сироп флакон полимерный 250 г №1
Витамины
195,40
Экономия при брони: -35,60 грн
159,80 грн
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