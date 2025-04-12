Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Миноксидил Интели инструкция по применению
Состав
действующее вещество: миноксидил;
1 мл миноксидила 20 мг или 50 мг;
вспомогательные вещества: этанол 96%, пропиленгликоль, вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор накожный.
Основные физико-химические свойства:
2% раствор: водно-спиртовой, прозрачный, бесцветный раствор с запахом спирта;
5% раствор: водно-спиртовой, прозрачный, бесцветный раствор с возможным желтовато-коричневым оттенком с запахом спирта.
Фармакотерапевтическая группа
Дерматологические средства. Код АТС D11A X01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Миноксидил является сильнодействующим периферическим вазодилататорам, который влияет на гладкую мускулатуру кровеносных сосудов. При нанесении на кожу головы миноксидил стимулирует восстановление роста волос у пациентов с алопецией по мужскому типу. Механизм интенсификации роста волос состоит в том, что при местном применении миноксидил способствует усилению циркуляции крови в коже головы и, следовательно, улучшению обеспечения питательными веществами, что приводит к восстановлению атрофированных волосяных фолликулов.
Рост волос обычно наблюдается после 2–4 месяцев терапии и является индивидуальным для каждого пациента.
Фармакокинетика.
При местном применении накожного раствора через неповрежденную кожу головы всасывается незначительное количество миноксидила (до 4,5%). Абсорбция миноксидила кожей усиливается при увеличении дозы, частоты или площади применения лосьона. Метаболизм абсорбированного миноксидила происходит в печени, выделение миноксидила и его метаболитов — главным образом через почки. После окончания местного лечения 95% миноксидила выводится в течение 4 дней.
Показания
МИНОКСИДИЛ ИНТЕЛИ 2%.
Алопеция по мужскому типу у женщин и мужчин.
МИНОКСИДИЛ ИНТЕЛ 5%.
Алопеция по мужскому типу у мужчин.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата заболевания кожи головы (в том числе псориаз и солнечные ожоги), одновременное применение на кожу головы других препаратов для местного применения; феохромоцитома, артериальная гипертензия; период беременности и кормления грудью возраст пациента менее 18 или более 65 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение препарата МИНОКСИДИЛ ИНТЕЛИ и других препаратов для местного применения, содержащие кортикостероиды, третионин, дитранол или вазелин, может усилить абсорбцию миноксидила. Возможно усиление ортостатической гипотензии при абсорбции миноксидила у пациентов, принимающих гуанетидин, хотя клинически это не подтверждено.
Способ применения и дозы
Перед применением необходима консультация врача.
Препарат предназначен только для наружного применения взрослым в возрасте от 18 до 65 лет.
Рекомендуемая суточная доза составляет 1 мл каждые 12 часов, что соответствует 10 нажатием мерного насоса, который идет в комплекте с флаконом. Наносится на сухую кожу головы в зоне облысения, начиная от центра к периферии участка. Рекомендованную суточную дозу необходимо соблюдать независимо от степени алопеции.
Максимальная рекомендованная суточная доза составляет 2 мл.
Не превышать рекомендуемую дозу.
Длительность терапии зависит от ее результатов, обычно курс составляет 4 месяца.
Дети
Не назначают препарат детям до 18 лет.
Побочные реакции
В отдельных случаях возможны такие побочные реакции в месте введения: контактный дерматит, диффузный гипертрихоз, сухость кожи, местное покраснение, зуд, аллергические кожные реакции, раздражение кожи с появлением акне, локальная фотосенсибилизация, усиление выпадения волос, изменение цвета и текстуры волос, дисхромия кожи головы.
Системные побочные эффекты возникают в отдельных случаях (обычно при нарушении режима дозирования или при нанесении на большую поверхность) и включают: головная боль, головокружение, снижение артериального давления, учащенное сердцебиение, отеки, вызванные задержкой натрия и воды, сексуальную дисфункцию, снижение остроты зрения.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 60 мл во флаконе в комплекте с мерным насосом в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Индастриал Фармасеутика Кантабрии, С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Карретера где Казони-Адарзо, с/н, Сантандер 39011 (Кантабрия), Испания.
Заявитель
ЗАО «Интели Генерикс Норд».
Местонахождение заявителя
ул. Шейминишкю 3, 09312, Вильнюс, Литва.