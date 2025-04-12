Фармакодинамика.

Миноксидил является сильнодействующим периферическим вазодилататорам, который влияет на гладкую мускулатуру кровеносных сосудов. При нанесении на кожу головы миноксидил стимулирует восстановление роста волос у пациентов с алопецией по мужскому типу. Механизм интенсификации роста волос состоит в том, что при местном применении миноксидил способствует усилению циркуляции крови в коже головы и, следовательно, улучшению обеспечения питательными веществами, что приводит к восстановлению атрофированных волосяных фолликулов.

Рост волос обычно наблюдается после 2–4 месяцев терапии и является индивидуальным для каждого пациента.

Фармакокинетика.

При местном применении накожного раствора через неповрежденную кожу головы всасывается незначительное количество миноксидила (до 4,5%). Абсорбция миноксидила кожей усиливается при увеличении дозы, частоты или площади применения лосьона. Метаболизм абсорбированного миноксидила происходит в печени, выделение миноксидила и его метаболитов — главным образом через почки. После окончания местного лечения 95% миноксидила выводится в течение 4 дней.