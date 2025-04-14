Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
559,19
Экономия при брони: -78,04 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
687,28
Экономия при брони: -68,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
725,09
Экономия при брони: -106,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
576,71
Экономия при брони: -36,47 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
749,59
Экономия при брони: -47,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
576,20
Экономия при брони: -72,40 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
750,70
Экономия при брони: -96,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
541,78
Экономия при брони: -60,36 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
698,62
Экономия при брони: -69,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
725,09
Экономия при брони: -106,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
743,60
Экономия при брони: -89,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
505,41
Экономия при брони: -23,99 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
703,16
Экономия при брони: -73,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
533,72
Экономия при брони: -52,21 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
712,76
Экономия при брони: -83,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
525,24
Экономия при брони: -26,39 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
686,44
Экономия при брони: -43,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
698,52
Экономия при брони: -90,48 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
638,10
Экономия при брони: -24,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
670,69
Экономия при брони: -62,65 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
648,28
Экономия при брони: -34,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
512,42
Экономия при брони: -22,71 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
662,22
Экономия при брони: -37,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
524,25
Экономия при брони: -25,34 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
675,31
Экономия при брони: -32,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
513,87
Экономия при брони: -15,02 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
695,05
Экономия при брони: -52,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
656,86
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)