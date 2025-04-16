Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
547,12
Экономия при брони: -37,24 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
644,82
Экономия при брони: -20,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
755,30
Экономия при брони: -94,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
518,96
Экономия при брони: -80,80 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
683,51
Экономия при брони: -91,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
756,80
Экономия при брони: -96,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
537,25
Экономия при брони: -60,62 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
658,63
Экономия при брони: -63,68 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
558,04
Экономия при брони: -81,41 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
688,47
Экономия при брони: -93,52 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
762,20
Экономия при брони: -101,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
772,80
Экономия при брони: -112,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
754,00
Экономия при брони: -93,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
561,07
Экономия при брони: -95,85 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
696,42
Экономия при брони: -112,35 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
554,02
Экономия при брони: -109,03 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
691,31
Экономия при брони: -90,74 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
515,00
Экономия при брони: -70,01 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
754,50
Экономия при брони: -93,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)