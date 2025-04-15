Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
544,83
Экономия при брони: -43,89 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
642,60
Экономия при брони: -25,58 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
535,00
Экономия при брони: -24,31 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
674,30
Экономия при брони: -30,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
760,20
Экономия при брони: -102,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
530,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
530,00
Экономия при брони: -77,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
655,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
579,20
Экономия при брони: -67,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
761,30
Экономия при брони: -104,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
694,78
Экономия при брони: -23,24 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
733,40
Экономия при брони: -76,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
535,46
Экономия при брони: -68,99 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
708,84
Экономия при брони: -91,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
517,01
Экономия при брони: -65,48 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
693,47
Экономия при брони: -107,49 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
553,26
Экономия при брони: -104,10 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
701,68
Экономия при брони: -121,48 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
522,70
Экономия при брони: -73,54 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
675,05
Экономия при брони: -94,85 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
718,82
Экономия при брони: -138,80 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
656,83
Экономия при брони: -42,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
643,62
Экономия при брони: -29,42 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
713,47
Экономия при брони: -32,61 грн