Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
578,40
Экономия при брони: -59,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
761,20
Экономия при брони: -95,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
569,36
Экономия при брони: -17,08 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
695,47
Экономия при брони: -20,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
591,20
Экономия при брони: -71,80 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
756,70
Экономия при брони: -90,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
592,70
Экономия при брони: -73,30 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
756,70
Экономия при брони: -90,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
552,35
Экономия при брони: -99,30 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
689,64
Экономия при брони: -93,16 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
590,70
Экономия при брони: -71,30 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
726,50
Экономия при брони: -60,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
540,81
Экономия при брони: -28,87 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
704,78
Экономия при брони: -48,06 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
595,40
Экономия при брони: -76,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
740,90
Экономия при брони: -74,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
506,58
Экономия при брони: -71,51 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
708,67
Экономия при брони: -112,19 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,50 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
758,30
Экономия при брони: -92,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
516,93
Экономия при брони: -74,74 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
683,68
Экономия при брони: -87,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
726,56
Экономия при брони: -130,08 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
650,32
Экономия при брони: -39,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)