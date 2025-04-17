Киев
Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)

Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
578,40
Экономия при брони: -59,00 грн
519,40 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
761,20
Экономия при брони: -95,20 грн
666,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
624,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
569,36
Экономия при брони: -17,08 грн
552,28 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
695,47
Экономия при брони: -20,86 грн
674,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
508,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
624,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
591,20
Экономия при брони: -71,80 грн
519,40 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
756,70
Экономия при брони: -90,70 грн
666,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
592,70
Экономия при брони: -73,30 грн
519,40 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
756,70
Экономия при брони: -90,70 грн
666,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
552,35
Экономия при брони: -99,30 грн
453,05 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
689,64
Экономия при брони: -93,16 грн
596,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
590,70
Экономия при брони: -71,30 грн
519,40 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
726,50
Экономия при брони: -60,50 грн
666,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
513,22 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
650,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
540,81
Экономия при брони: -28,87 грн
511,94 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
704,78
Экономия при брони: -48,06 грн
656,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
421,75 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
578,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
595,40
Экономия при брони: -76,00 грн
519,40 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
740,90
Экономия при брони: -74,90 грн
666,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
450,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
605,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
506,58
Экономия при брони: -71,51 грн
435,07 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
708,67
Экономия при брони: -112,19 грн
596,48 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,50 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
758,30
Экономия при брони: -92,30 грн
666,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
420,45 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
575,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
516,93
Экономия при брони: -74,74 грн
442,19 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
683,68
Экономия при брони: -87,16 грн
596,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
481,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
636,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
726,56
Экономия при брони: -130,08 грн
596,48 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
650,32
Экономия при брони: -39,29 грн
611,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
491,50 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
616,50 грн
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