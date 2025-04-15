Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
554,90
Экономия при брони: -53,28 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
708,68
Экономия при брони: -66,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
752,20
Экономия при брони: -98,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
590,70
Экономия при брони: -82,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
750,90
Экономия при брони: -97,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
594,00
Экономия при брони: -86,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
752,20
Экономия при брони: -98,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
555,60
Экономия при брони: -66,54 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
708,39
Экономия при брони: -88,49 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
557,94
Экономия при брони: -85,93 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
712,53
Экономия при брони: -113,65 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
584,00
Экономия при брони: -76,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
770,20
Экономия при брони: -116,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
585,10
Экономия при брони: -77,10 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
759,50
Экономия при брони: -106,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
591,20
Экономия при брони: -83,20 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
759,50
Экономия при брони: -106,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
586,40
Экономия при брони: -78,40 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
765,50
Экономия при брони: -112,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
594,00
Экономия при брони: -86,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
754,10
Экономия при брони: -100,80 грн