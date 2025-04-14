Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
689,78
Экономия при брони: -82,10 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
643,87
Экономия при брони: -29,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
637,98
Экономия при брони: -23,59 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
647,96
Экономия при брони: -29,78 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
663,26
Экономия при брони: -75,94 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
700,94
Экономия при брони: -113,62 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
743,60
Экономия при брони: -80,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
547,25
Экономия при брони: -25,21 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
687,68
Экономия при брони: -33,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
550,59
Экономия при брони: -61,41 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
699,13
Экономия при брони: -111,81 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
756,70
Экономия при брони: -93,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
638,53
Экономия при брони: -24,15 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
771,36
Экономия при брони: -29,17 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
520,25
Экономия при брони: -26,73 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
669,20
Экономия при брони: -34,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
590,36
Экономия при брони: -104,19 грн