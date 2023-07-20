кроме наследственной предрасположенности, выпадение волос может быть вызвано и другими причинами. Миноксидил не предотвращает выпадения волос, вызванного некоторыми лекарственными препаратами, нарушением питания (недостаток железа или витамина А в организме), а также выпадения волос в результате укладки в тугие прически.

Следует соблюдать осторожность при назначении миноксидила пациентам с ИБС, стенокардией, нарушениями ритма, а также со склонностью к артериальной гипотензии.

В случае появления системных побочных эффектов (загрудинная боль, сердцебиение, головокружение, внезапное увеличение массы тела, отеки рук и/или ног), а также гиперемии и раздражения в месте втирания препарат следует отменить и при необходимости назначить соответствующую терапию.

Миноксидил может быть причиной ожогов и раздражения глаз. В случае попадания препарата на слизистые оболочки его необходимо смыть большим количеством проточной холодной воды.

Миноксидил не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Безопасность и эффективность применения препарата у детей и подростков в возрасте до 18 лет, а также у лиц старше 65 лет не установлены.

Случайный прием препарата внутрь может привести к неблагоприятным последствиям. Информируйте больного о необходимости хранения этого препарата в недоступном для детей месте. В случае приема препарата внутрь могут возникнуть системные эффекты, обусловленные вазодилатирующими свойствами миноксидила. 5 мл р-ра или лосьона содержат 100 мг миноксидила — максимальную рекомендованную дозу для приема взрослыми при лечении АГ. Симптомы в этом случае вызваны действием препарата на сердечно-сосудистую систему и выражаются в снижении АД, тахикардии. Проводят симптоматическую терапию диуретиками, блокаторами адренорецепторов, в/в инфузионно вводят 0,9% р-р натрия хлорида. Препарат выводится при гемодиализе. Следует исключить применение симпатомиметиков.