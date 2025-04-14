Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
654,17
Экономия при брони: -26,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
528,68
Экономия при брони: -38,89 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
681,66
Экономия при брони: -47,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
752,60
Экономия при брони: -73,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
760,20
Экономия при брони: -81,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
615,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
752,20
Экономия при брони: -73,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
553,84
Экономия при брони: -81,93 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
717,05
Экономия при брони: -108,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)