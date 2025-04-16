Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
521,66
Экономия при брони: -43,66 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
713,55
Экономия при брони: -143,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
530,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
667,00
Экономия при брони: -90,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
629,79
Экономия при брони: -30,28 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
704,76
Экономия при брони: -33,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
541,88
Экономия при брони: -64,03 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
680,26
Экономия при брони: -110,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
564,10
Экономия при брони: -28,80 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
715,45
Экономия при брони: -68,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
563,09
Экономия при брони: -27,78 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
707,68
Экономия при брони: -34,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
589,20
Экономия при брони: -78,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
756,70
Экономия при брони: -101,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
558,96
Экономия при брони: -23,66 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
710,57
Экономия при брони: -30,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
519,67
Экономия при брони: -71,22 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
678,94
Экономия при брони: -61,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
682,00
Экономия при брони: -64,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
522,29
Экономия при брони: -73,84 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
674,63
Экономия при брони: -57,27 грн