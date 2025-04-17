Миноксидил Интели (Minoxidil Inteli)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
521,40
Экономия при брони: -41,67 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
579,40
Экономия при брони: -66,20 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
743,60
Экономия при брони: -67,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
558,76
Экономия при брони: -79,43 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
726,56
Экономия при брони: -111,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
601,60
Экономия при брони: -88,40 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
758,30
Экономия при брони: -82,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
584,00
Экономия при брони: -70,80 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
746,90
Экономия при брони: -70,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
743,60
Экономия при брони: -67,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
554,98
Экономия при брони: -75,65 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
689,18
Экономия при брони: -115,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
537,16
Экономия при брони: -57,83 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
727,58
Экономия при брони: -113,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
612,60 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
754,00
Экономия при брони: -77,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
519,66
Экономия при брони: -19,84 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
652,93
Экономия при брони: -36,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
526,29
Экономия при брони: -26,47 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
695,80
Экономия при брони: -79,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
582,40
Экономия при брони: -69,20 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
756,80
Экономия при брони: -80,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
559,09
Экономия при брони: -82,98 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
516,38
Экономия при брони: -40,45 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
706,42
Экономия при брони: -119,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Миноксидил Интели раствор накожный 2 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
578,90
Экономия при брони: -65,70 грн
Миноксидил Интели раствор накожный 5 % флакон 60 мл №1
MaxPharma (UK)
794,50
Экономия при брони: -118,20 грн