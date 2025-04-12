при первых признаках развития анафилактической/анафилактоидной реакции лечение препаратом следует немедленно прекратить.

В случае применения препарата пентоксифиллин у пациентов с хронической сердечной недостаточностью предварительно следует достичь фазы компенсации кровообращения.

У больных сахарным диабетом и получающих лечение инсулином или пероральными антидиабетическими средствами при применении высоких доз препарата возможно усиление влияния этих препаратов на уровень глюкозы в крови. В этих случаях следует снизить дозу инсулина или пероральных антидиабетических средств и особенно тщательно ухаживать за пациентом.

Больным системной красной волчанкой или другими заболеваниями соединительной ткани пентоксифиллин можно назначать только после тщательного анализа возможных рисков и пользы.

Поскольку во время лечения пентоксифиллином существует риск развития апластической анемии, необходим регулярный контроль общего анализа крови.

У пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) или тяжелой дисфункцией печени выведение пентоксифиллина может быть замедлено. Необходим надлежащий мониторинг.

Особенно внимательное наблюдение необходимо за состоянием здоровья пациентов:

с тяжелыми сердечными аритмиями;

с инфарктом миокарда;

с артериальной гипотензией;

с выраженным атеросклерозом церебральных и коронарных сосудов, особенно при сопутствующей АГ и нарушениях сердечного ритма. У этих пациентов при приеме препарата возможны приступы стенокардии, аритмии и АГ;

с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин);

с тяжелой печеночной недостаточностью;

с высокой склонностью к кровотечениям, обусловленной, например, лечением антикоагулянтами или нарушениями свертывания крови;

с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, пациентами, недавно перенесшими оперативное лечение (повышенный риск возникновения кровотечения, в связи с чем необходим систематический контроль уровня гемоглобина и гематокрита);

для которых снижение АД составляет высокий риск (например за пациентами с тяжелой ИБС или стенозом сосудов, которые кровоснабжают мозг);

которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и антивитаминами К;

которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и противодиабетическими средствами;

которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и ципрофлоксацином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);

которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и теофиллином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Существует недостаточно опыта применения препарата у беременных. Поэтому назначать пентоксифиллин в период беременности не рекомендуется.

Кормление грудью. Пентоксифиллин в незначительных количествах проникает в грудное молоко. Если назначается лечение препаратом, необходимо прекратить кормление грудью.

Дети. Опыта применения препарата у детей нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.