Пентотрен (Pentotren)
Пентотрен инструкция по применению
Состав
Пентоксифиллин - 0,5 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Пентоксифиллин является производным метилксантина. Механизм действия пентоксифиллина связывают с угнетением ФДЭ и накоплением цАМФ в клетках гладких мыщц сосудов, клетках крови, а также в других тканях и органах. Пентоксифиллин тормозит агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, повышает их гибкость, уменьшает повышенную концентрацию фибриногена в плазме крови и усиливает фибринолиз, что уменьшает вязкость крови и улучшает ее реологические свойства. Кроме того, пентоксифиллин оказывает слабое миотропное сосудорасширяющее действие, несколько уменьшает ОПСС и имеет положительный инотропный эффект. В результате применения пентоксифиллина улучшается микроциркуляция и снабжение тканей кислородом, больше всего — в конечностях, ЦНС, умеренно — в почках. Препарат незначительно расширяет коронарные сосуды.
Фармакокинетика. Главный фармакологически активный метаболит 1-(5-гидроксигексил)-3,7-диметилксантин (метаболит 1) определяется в плазме крови в концентрации, превышающей в 2 раза концентрацию неизмененного вещества, и находится с ним в состоянии обратного биохимического равновесия. В связи с этим пентоксифиллин и его метаболит следует рассматривать как активное целое. T½ пентоксифиллина составляет 1,6 ч.
Пентоксифиллин метаболизируется полностью, более 90% выделяется почками в виде неконъюгированных водорастворимых полярных метаболитов. Менее 4% введенной дозы выводится с калом. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек экскреция метаболитов замедлена. У пациентов с нарушением функции печени отмечено удлинение T½ пентоксифиллина.
Показания Пентотрен
атеросклеротическая энцефалопатия; ишемический церебральный инсульт; дисциркуляторная энцефалопатия; нарушения периферического кровообращения, обусловленные атеросклерозом, сахарным диабетом (включая диабетическую ангиопатию), воспалением; трофические расстройства в тканях, связанные с поражением вен или нарушением микроциркуляции (посттромбофлебитический синдром, трофические язвы, гангрена, отморожения); облитерирующий эндартериит; ангионейропатии (болезнь Рейно); нарушение кровообращения глаза (острая, подострая, хроническая недостаточность кровообращения в сетчатке и сосудистой оболочке глаза); нарушение функции внутреннего уха сосудистого генеза, сопровождающееся снижением слуха.
Применение Пентотрен
в/в инфузии являются наиболее эффективными формами парентерального введения препарата, которые лучше переносятся. Режим дозирования определяется врачом и зависит от степени тяжести циркуляторных нарушений, массы тела и переносимости лечения. Инфузию можно проводить только в случае, если р-р является прозрачным.
Взрослым рекомендуется следующая схема лечения: в/в инфузия 100–600 мг пентоксифиллина 1–2 раза в сутки. Введение 100 мг пентоксифиллина должно длиться по меньшей мере 60 мин.
Инфузия может быть дополнена пероральным приемом пентоксифиллина из расчета, что максимальная суточная доза (инфузионная и пероральная) составляет 1200 мг.
Объем инфузионного р-ра рассчитывается индивидуально, с учетом сопутствующих заболеваний, состояния пациента и составляет в среднем 1–1,5 л/сут.
Продолжительность парентерального курса лечения определяет врач, который проводит лечение.
После улучшения состояния пациента рекомендуется продолжить лечение, применяя таблетированную форму препарата пентоксифиллин.
Противопоказания
повышенная чувствительность к пентоксифиллину, другим метилксантинам или любому из вспомогательных веществ препарата, массивное кровотечение (риск усиления кровотечения), обширное кровоизлияние в сетчатку глаза, кровоизлияние в мозг (риск усиления кровотечения), если во время лечения пентоксифиллином происходит кровоизлияние в сетчатку глаза, применение лекарственного средства следует сразу прекратить; острый период инфаркта миокарда, язва желудка и/или кишечные язвы, геморрагический диатез, период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
нарушения со стороны сердца: аритмия, тахикардия, стенокардия, кардиалгия, колебания АД, ощущение сдавления за грудиной.
Нарушения со стороны сосудов: ощущение жара (приливы), кровотечения, периферический отек.
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: тромбоцитопения с тромбоцитопенической пурпурой и апластическая анемия (частичное или полное прекращение образования всех клеток крови, панцитопения), что может иметь летальный исход, гипофибриногенемия.
Нарушения со стороны системы пищеварения: тошнота, рвота, анорексия, метеоризм, атония кишечника.
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: обострение холецистита, холестатический гепатит, внутрипеченочный холестаз.
Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, асептический менингит, тремор, парестезия, судороги.
Психические нарушения: возбуждение и нарушение сна, тревожность, галлюцинации.
Нарушения со стороны органа зрения: нарушение зрения, конъюнктивит, кровоизлияния в сетчатку, отслойка сетчатки, скотома.
Нарушения со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактический шок.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: зуд, покраснение кожи, крапивница, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, повышенная ломкость ногтей.
Влияние на результаты лабораторных и инструментальных показателей: повышение уровня трансаминаз, повышение уровня ЩФ.
Другие: известно о случаях возникновения гипогликемии, повышенного потоотделения, повышения температуры тела, озноба.
Особые указания
при первых признаках развития анафилактической/анафилактоидной реакции лечение препаратом следует немедленно прекратить.
В случае применения препарата пентоксифиллин у пациентов с хронической сердечной недостаточностью предварительно следует достичь фазы компенсации кровообращения.
У больных сахарным диабетом и получающих лечение инсулином или пероральными антидиабетическими средствами при применении высоких доз препарата возможно усиление влияния этих препаратов на уровень глюкозы в крови. В этих случаях следует снизить дозу инсулина или пероральных антидиабетических средств и особенно тщательно ухаживать за пациентом.
Больным системной красной волчанкой или другими заболеваниями соединительной ткани пентоксифиллин можно назначать только после тщательного анализа возможных рисков и пользы.
Поскольку во время лечения пентоксифиллином существует риск развития апластической анемии, необходим регулярный контроль общего анализа крови.
У пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) или тяжелой дисфункцией печени выведение пентоксифиллина может быть замедлено. Необходим надлежащий мониторинг.
Особенно внимательное наблюдение необходимо за состоянием здоровья пациентов:
- с тяжелыми сердечными аритмиями;
- с инфарктом миокарда;
- с артериальной гипотензией;
- с выраженным атеросклерозом церебральных и коронарных сосудов, особенно при сопутствующей АГ и нарушениях сердечного ритма. У этих пациентов при приеме препарата возможны приступы стенокардии, аритмии и АГ;
- с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин);
- с тяжелой печеночной недостаточностью;
- с высокой склонностью к кровотечениям, обусловленной, например, лечением антикоагулянтами или нарушениями свертывания крови;
- с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, пациентами, недавно перенесшими оперативное лечение (повышенный риск возникновения кровотечения, в связи с чем необходим систематический контроль уровня гемоглобина и гематокрита);
- для которых снижение АД составляет высокий риск (например за пациентами с тяжелой ИБС или стенозом сосудов, которые кровоснабжают мозг);
- которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и антивитаминами К;
- которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и противодиабетическими средствами;
- которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и ципрофлоксацином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);
- которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и теофиллином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Существует недостаточно опыта применения препарата у беременных. Поэтому назначать пентоксифиллин в период беременности не рекомендуется.
Кормление грудью. Пентоксифиллин в незначительных количествах проникает в грудное молоко. Если назначается лечение препаратом, необходимо прекратить кормление грудью.
Дети. Опыта применения препарата у детей нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
эффект снижения уровня глюкозы в крови, свойственный инсулину или пероральным антидиабетическим средствам, может усиливаться. Поэтому пациенты, которые получают медикаментозное лечение при сахарном диабете, должны находится под тщательным наблюдением.
Есть информация о случаях повышения антикоагулянтной активности у пациентов, которые одновременно получали лечение пентоксифиллином и антивитаминами К. Когда назначается или меняется дозировка пентоксифиллина, рекомендуется проводить контроль антикоагулянтной активности у этой группы пациентов.
Пентоксифиллин может усиливать гипотензивное действие антигипертензивных средств и других препаратов, которые могут вызвать снижение АД.
Сопутствующее применение пентоксифиллина и теофиллина у некоторых пациентов может приводить к повышению уровня теофиллина в крови. Поэтому возможно повышение частоты и усиление проявлений побочных реакций теофиллина.
У некоторых пациентов одновременное применение с ципрофлоксацином может привести к повышению концентрации пентоксифиллина в плазме крови. Как следствие, может возрастать частота и выраженность побочных реакций, связанных с одновременным применением препаратов.
Потенциальный аддитивный эффект с ингибиторами агрегации тромбоцитов: вследствие повышенного риска возникновения кровотечения одновременное применение ингибиторов агрегации тромбоцитов (например клопидогреля, эптифибатида, тирофибана, эпопростенола, илопроста, абциксимаба, анагрелида, НПВП, кроме селективных ингибиторов ЦОГ-2, ацетилсалицилатов (ацетилсалициловая кислота, тиклопидин, дипиридамол)) с пентоксифиллином следует проводит с осторожностью.
Одновременное применение с циметидином может повышать концентрацию пентоксифиллина и метаболита I в плазме крови.
Передозировка
симптомы: слабость, головокружение, снижение АД, обморочное состояние, тахикардия, сонливость или возбуждение, потеря сознания, гипертермия, арефлексия, судороги, рвота цвета кофейной гущи как признак желудочно-кишечного кровотечения, тошнота, приливы.
Лечение симптоматическое. Может потребоваться проведение специальных неотложных мер для предупреждения кровотечения.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.