Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
214,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,39
Экономия при брони: -24,83 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
242,30
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
214,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,40
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
248,32
Экономия при брони: -33,34 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
247,42
Экономия при брони: -26,86 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
220,31
Экономия при брони: -39,31 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
252,38
Экономия при брони: -17,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
214,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн