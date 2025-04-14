Одесса (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
238,63
Экономия при брони: -50,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
216,22
Экономия при брони: -9,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
244,38
Экономия при брони: -56,57 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
220,60
Экономия при брони: -14,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
238,28
Экономия при брони: -59,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
246,05
Экономия при брони: -25,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
242,00
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
239,98
Экономия при брони: -12,88 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн