Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
230,50
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
249,22
Экономия при брони: -36,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
214,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
216,68
Экономия при брони: -10,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
249,29
Экономия при брони: -36,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
234,19
Экономия при брони: -11,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
248,25
Экономия при брони: -27,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
252,70
Экономия при брони: -32,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
252,02
Экономия при брони: -17,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
222,42
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,55
Экономия при брони: -10,93 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
214,00
Экономия при брони: -32,00 грн