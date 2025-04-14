Днепр (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
231,58
Экономия при брони: -44,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
213,47
Экономия при брони: -26,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
251,93
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
240,12
Экономия при брони: -54,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
239,14
Экономия при брони: -53,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
248,98
Экономия при брони: -30,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
219,00
Экономия при брони: -22,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,25
Экономия при брони: -10,45 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
243,81
Экономия при брони: -25,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
228,02
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
249,17
Экономия при брони: -14,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
251,88
Экономия при брони: -25,62 грн