Винница (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
230,70
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
257,56
Экономия при брони: -67,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,40
Экономия при брони: -27,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
249,48
Экономия при брони: -28,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
227,02
Экономия при брони: -36,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
239,13
Экономия при брони: -48,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
253,20
Экономия при брони: -62,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
211,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
251,81
Экономия при брони: -31,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
250,42
Экономия при брони: -59,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
211,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
211,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
211,00
Экономия при брони: -2,20 грн