Николаев (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
250,13
Экономия при брони: -50,27 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
246,41
Экономия при брони: -12,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
242,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
255,43
Экономия при брони: -29,51 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
231,63
Экономия при брони: -20,87 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,40
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
244,58
Экономия при брони: -33,03 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
242,79
Экономия при брони: -43,35 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
234,05
Экономия при брони: -8,63 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,40
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,60
Экономия при брони: -25,05 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
238,60
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
254,74
Экономия при брони: -54,62 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
257,05
Экономия при брони: -56,93 грн