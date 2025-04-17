Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,40
Экономия при брони: -15,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,40
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
244,99
Экономия при брони: -31,15 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
245,96
Экономия при брони: -31,95 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
243,69
Экономия при брони: -8,72 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
243,50
Экономия при брони: -17,79 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
243,34
Экономия при брони: -8,47 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница